Tra questi un uomo di 27 anni di rientro da Malta, una donna con un link familiare ad un caso di rientro da Malta. Un caso di un uomo di 27 anni con un link ad un caso di rientro da Malta e un caso di un uomo di 73 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Sei nuovi casi nelle ultime 24 ore: questo il bilancio stilanto dal portale regionale dell'assessorato alla Sanità, Salute Lazio, in merito all'emergenza Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6, compreso tra Castelli Romani e litorale a sud della Capitale.

Il dato Coronavirus, sei nuovi casi tra Castelli e litorale romano Il bilancio della Asl Roma 6 sull'emergenza Coronavirus: sei nuovi casi in 24 ore

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli