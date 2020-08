Nuova ordinanza del sindaco di Terracina Roberta Tintari per la serata di ferragosto. E' stata firmata oggi 14 agosto e, ripercorrendo il contesto dell'emergenza epidemiologica, ha parzialmente modificato la precedente ordinanza. Con la nuova, si fa divieto di accesso agli arenili a partire dalle 2 e fino al mattino dopo "al fine di salvaguardare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica del litorale" e "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus". Nei precedenti provvedimenti era stato disposta la chiusura dei locali di somministrazione allo stesso orario. Restano fermi i divieti contenuti nelle precedenti ordinanze e nell'avviso pubblico del 12 agosto, come quelli di accendere falò e sparare fuochi d'artificio. Faranno da steward i dipendenti della società Terrapontina, che già gesticono la guardiania per gli accessi al mare nell'orario diurno, e che resteranno dalle 19 all'1.00 per la serata del 14, col compito di misurare la temperatura corporea e garantire le misure di contenimento.