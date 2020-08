Primi disagi per il traffico al lido di Latina, la mattina di Ferragosto, per un incidente stradale che si è verificato in via Massaro, la strada parallela del Lungomare.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, una Dacia Duster e una Opel Astra sono entrate in collisione: a causa dell'urto, la seconda ha deviato la propria marcia finendo fuori strada sotto sopra.

Le persone a bordo delle due auto non hanno subito particolari conseguenze: solo una minorenne - di 13 anni - ha richiesto i soccorsi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione