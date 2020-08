Come si temeva, arrivano brutte notizie dagli esiti dei tamponi effettuati sui pazienti e sul personale della comunità alloggio per anziani nella quale qualche giorno fa erano stati trovati due casi di positività al Covid-19, un uomo di 89 anni e una donna di 74, entrambi attualmente ricoverati al Goretti di Latina e tenuti sotto osservazione. In attesa della conferma che arriverà dal bollettino dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, sono arrivate le prime indiscrezioni che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.

Tra i 10 tamponi effettuati sui pazienti della struttura di Sezze scalo, 5 avrebbero dato esito positivo, mentre sui tamponi effettuati agli operatori sanitari che lavorano all'interno della struttura e al personale amministrativo, solo uno sarebbe positivo.

Un totale di 6 nuovi contagiati, quindi, sui quali l'attenzione resterà alta. Al momento la struttura resta naturalmente chiusa e messa in quarantena, con Asl e Comune che monitorano la situazione e nelle prossime ore valuteranno il da farsi.