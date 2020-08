La ASL ci ha comunicato la positività al Covid di un nucleo familiare residente a Priverno. Si tratta di tre persone collegate al link della Casa di riposo di Sezze dove nei giorni scorsi si sono manifestati dei contagi. Le persone sono asintomatiche, sono in quarantena e dalle prime informazioni sembra non abbiano avuto contatti significativi con altre persone di Priverno. Auguriamo loro di guarire presto e raccomandiamo a tutti di non abbassare la guardia".