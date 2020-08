Sono entrati forzando probabilmente una finestra all'interno di una villetta nelle campagne di Aprilia, in particolare nella zona di via Apriliana. Tre banditi con il volto coperto hanno aggredito una donna di circa sessant'anni, che si trovava da sola in casa. Presa a schiaffi e immobilizzata è stata anche legata per permettere ai banditi di rovistare ovunque. I rapinatori hanno arraffato gioielli e contanti e le chiavi di una macchina con cui sono fuggiti. La vettura è stata già ritrovata nella zona di Tor San Lorenzo dai carabinieri del posto. Sul caso avvenuto nella tarda serata di ieri, Indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Aprilia diretti dal capitano Mascolo.