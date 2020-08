Un arresto nella notte a Terracina. A portare a termine l'operazione, su mandato del Tribunale di Latina che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono stati i carabinieri del posto che avevano portato avanti le indagini per incastrare un uomo di 50 anni condannato adesso per evasione. L'uomo, residente a Terracina, era sottoposto agli arresti domiciliari ma è stato incastrato mentre li evadeva. Le risultanze raccolte dagli uomini dell'Arma, d'intesa con la Procura di Latina, hanno fatto scattare le manette ai polsi del 50enne che adesso è ristretto nel carcere di via Aspromonte, a Latina.