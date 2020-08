Un dato altissimo quello che arrivadalla ASL di Latina per quanto riguarda nuovi positivi da Covid 19 in provincia. Numeri che non si verificavano ormai da mesi: ben 12 i contagiati nelle ultime 24 orei, distribuiti nel Comune di Aprilia (2), nel Comune di Cisterna (1), nel Comune di Gaeta (4) e nel Comune di Sezze (5).

Tre sono rientrati dall'estero (Malta e Ucraina) ed i restanti 9 sono contatti di casi conosciuti già in isolamento. Inoltre è stato notificato 1 caso positivo residente a Roma.

Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati.

Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.