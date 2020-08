I carabinieri di Formia hanno denunciato in stato di libertà per i reati di "truffa ed appropriazione indebita" un 50enne ed una 48enne di Castelforte. I due soggetti sono infatti accusati di aver noleggiato un'automobile consegnando in pagamento un assegno risultato scoperto presso la banca di emissione. Non bastasse, al termine della data di noleggio, non hanno restituito l'autovettura in questione, che è tata rinvenuta in loro possesso dai carabinieri e sottoposta a sequestro penale.