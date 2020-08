Incidente stradale in via Diversivo Acquachiara a Fondi, coinvolti un autoarticolato e una bicicletta guidata da una donna. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, sul posto ci sono gli uomini della Polizia Locale di Fondi, mentre la donna ferita è stata soccorsa da un'ambulanza ma sembrerebbe non aver riportato ferite serie.