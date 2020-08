Il bollettino odierno dell' Asl di Latina fa registrare 4 casi di contagio a Gaeta per quanto riguarda i contagiati nelle ultime 24 ore da coronavirus. Ma è stato comunicato ufficialmente che gli stessi appartengono a un cluster famigliare già noto e isolato. Si tratta del ragazzo che si è recato in vacanza da alcuni parenti ed al ritorno è risultato positivo ad un tampone che gli è stato effettuato. A riguardo ieri il sindaco Mitrano ha precisato: "Ho parlato con il giovane contagiato ieri e mi ha confermato che tutta la famiglia risulta positiva, ovviamente i familiari stessi. Loro erano già in quarantena. In via precauzionale si erano già messi al riparo per evitare che si estendesse la diffusione del contagio. Dunque un plauso alla loro famiglia per il grande senso di responsabilità. Poi invito tutti a mantenere la massima cautela, ad adottare tutte le precauzioni necessarie ma soprattutto quando si va in viaggio fuori perché si rischia di trasferire il link nella nostra città e quindi involontariamente di diffondere il virus. Magari scegliamo di viaggiare in un altro momento, non ora. E comunque se lo si dovesse fare, in Italia o all'estero, bisogna essere più attenti".