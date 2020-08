Un imponente incendio è divampato, nella tarda mattinata di oggi, in zona Asprano, a Maenza. L'incendio è probabilmente di matrice dolosa, visto che è partito da tre diversi punti, per poi confluire nel grande rogo che ha richiesto un impegnativo intervento di vigili del fuoco e del gruppo di protezione civile Noi di Maenza e del gruppo comunale di Roccagorga

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli