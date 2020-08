Sulla problematica il sindacato Conapo ha inviato una lettera al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiedendo attenzione per la salute dei pompieri intervenuti.

"Ci appelliamo ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e chiediamo di effettuare nel più breve tempo possibile tutti i controlli sanitari e di profilassi necessari a verificare la salute dei Vigili del Fuoco intervenuti, considerato che – continua il sindacalista dei vigili del fuoco - in media ogni vigile del fuoco intervenuto ha lavorato sull' incendio per almeno 30 ore con esposizione ravvicinata a tutti i veleni della combustione".

"E' stato un intervento massacrante nel quale i Vigili del Fuoco hanno fatto quanto possibile anche per mitigare al massimo l'inquinamento ambientale della zona dovuto alla combustione dell'ampia varietà dei materiali stoccati, ma – spiega Murolo - contemporaneamente è innegabile che i nostri pompieri sono stati esposti a agli effetti delle sostanze tossiche".

