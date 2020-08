il 15 ed il 16 agosto 2020, nell'ambito del territorio di Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i carabinieri della dipendente Tenenza denunciavano in stato di libertà due giovani di 28 e 25 anni, per guida in stato di ebrezza, e un 42enne della provincia di Napoli per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio in quanto, a seguito di controllo, veniva accertato essere destinatario della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal comune di gaeta emesso in data 05.07.2020 dal commissariato di Gaeta

Nel medesimo contesto operativo veniva segnalato alla prefettura un 22enne della provincia di caserta in quanto non ottemperava all'obbligo di fermarsi dato dai militari durante un posto di controllo. Venivano, inoltre, segnalati alla prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti tre giovani trovati complessivamente in possesso di 2 grammi di "marijuana" e di 2 grammi di "hashish".

venivano inoltre: controllati 65 autoveicoli; identificate 104 persone, di cui 27 gravate da precedenti di polizia; elevate 33 contravvenzioni al c.d.s.; controllati 7 esercizi pubblici; elevate 12 contravvenzioni amministrative; ritirate 4 patenti di guida e nr. 3 carte di circolazione; rimossi 7 veicoli; effettuati 3 fermi amministrativi; decurtati 70 punti dalle patenti; eseguite 7 perquisizioni personali e 12 veicolari; controllate 20 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.