Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Questo è il bilancio stilato dalla Asl di Latina in merito all'emergenza Covid 19 nel territorio di Latina. Inoltre, non si registrano nuovi decessi.

"Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti - spiega la Asl nel bollettino - si raccomanda vivamente a tutta la popolazione -e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone,al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza".