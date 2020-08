La storia risale alla notte tra il 15 e il 16 agosto, ossia negli orari in cui si stava festeggiando il "Ferragosto cisternese". E protagonisti della vicenda sono stati dei cittadini extracomunitari d'origine nigeriana, "impegnati" in una lite.

A intervenire in via Rossini sono stati gli agenti della polizia locale e quelli del commissariato di zona: nello specifico, un uomo di 40 anni aveva aggredito e malmenato la propria convivente, che subito dopo è stata portata in ospedale a Latina per le cure del caso.

Dopo una breve fuga, l'uomo è stato tratto arrestato dalla Municipale, con gli agenti che lo hanno condotto in commissariato per l'identificazione e per la stesura degli atti di rito.

Nelle scorse ore, poi, l'uomo è stato portato in Tribunale a Latina: l'arresto è stato convalidato e per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma nel Comune di residenza.

La compagna, che risulterebbe vittima da anni di vessazioni e percosse, è stata dimessa dall'ospedale e presa in carico dai Servizi sociali che, dopo un'attenta valutazione, hanno deciso per il suo trasferimento in una struttura protetta.

«E' bene rimarcare - ha evidenziato il comandante della polizia locale, Raoul De Michelis - il ruolo e la collaborazione fornita dal locale commissariato, sempre sensibile alle ordinarie problematiche e il cui apporto è fondamentale per il conseguimento di risultati a favore del benessere e della salvaguardia dei cittadini».