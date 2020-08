Un grave incidente stradale è stato registrato all'ora di pranzo in via Costa, in pieno centro a Latina, dove una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola attraversava insieme alla madre, che la seguiva a breve distanza, e l'automobilista, un uomo di 70 anni circa, non l'ha vista in tempo per frenare il veicolo, un Suzuki Grand Vitara. A causa dell'urto, la bimba ha riportato una serie di fratture che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale: arrivata al Pronto soccorso in codice rosso, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico prima del ricovero in prognosi riservata.

Per i rilievi sulla dinamica è intervenuta la polizia locale, che ha raccolto le dichiarazioni dei presenti e avviato una serie di accertamenti per ricostruire l'accaduto. Nelle prossime ore saranno acquisite le telecamere di videosorveglianza dei negozi della zona: una in particolare punta sul tratto di strada che ha fatto da scenario al sinistro. Su disposizione del sostituto procuratore di turno il veicolo è stato sottoposto a sequestro.