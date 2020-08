Sono stati intensificati, in occasione del weekend di Ferragosto, i controlli predisposto dalla Sezione della polizia stradale di Latina, effettuati d'intesa con la Prefettura e la Questura pontine e con l'impegno fattivo anche delle pattuglie dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia.

Ben 31, in tutta la provincia, le pattuglie al lavoro sulle strade maggiormente trafficate, con 42 interventi di soccorso eseguiti. In più, non sono mancati controlli nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini e la Flacca. Di notte, poi, non sono mancate le verifiche sulle direttrici litoranee della provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

Tornando ai numeri, in totale, sono stati controllati 397 veicoli e 445 persone; inoltre, sono stati elevati 65 verbali al Codice della Strada per svariate infrazioni (norme comportamentali, eccessi di velocità, mancanza di assicurazione e via dicendo). Una patente e due carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 212. Soltanto due incidenti sono stati rilevati: uno ha visto una persona ferita lievemente e l'altro ha cagionato soltanto danni materiali.