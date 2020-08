Prime sanzioni per le escursioni "fai da te" sul Picco di Circe. Oggi pomeriggio i carabinieri forestali della Stazione di Sabaudia, diretti dal comandante Alessandro Rossi e coordinati dal maggiore Katia Ferri, hanno soccorso una coppia di turisti di Mantova. I due, con esperienza nelle escursioni e iscritti al CAI (Club Alpino Italiano), erano arrivati sul Picco.

Poi, scendendo, hanno seguito un sentiero che non fa parte di quelli ufficiali e autorizzati. Sono quindi arrivati nella zona di Riparo Blanc e da lì, in difficoltà, hanno chiesto aiuto.

I carabinieri forestali sono arrivati in poco tempo e hanno soccorso la coppia, che era in buone condizioni di salute. Dopodiché, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal sindaco di San Felice Circeo che vieta le escursioni senza guida, nei confronti dei due escursionisti è scattata una sanzione amministrativa.