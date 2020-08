I nuovi casi di Coronavirus sono in calo rispetto a ieri, ma il Lazio rappresenta la regione con più contagi in Italia nelle ultime 24 ore.

Sono questi alcuni dei dati diffusi nel corso del pomeriggio dal ministero della Salute relativamente all'emergenza Coronavirus in Italia.

Per quanto riguarda i nuovi casi, il dato delle ultime 24 ore si attesta a 320 persone, 159 in meno rispetto a ieri: dunque, il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale a 254.235 individui, con 14.867 di loro che sono attualmente positivi al Covid-19.

La maggior parte di chi è attualmente affetto dal virus è in quarantena a casa: parliamo di 13.999 persone; 810, invece, sono i ricoverati con sintomi, mentre 58 pazienti sono in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, come si diceva poco sopra, il Lazio è la regione con il maggior incremento nelle ultime 24: 51 i casi registrati. Sul podio seguono il Veneto (46 casi) e la Lombardia (43 contagi); solo in Molise e in Basilicata non ci sono nuovi positivi.

Sul fronte delle vittime, invece, se ne registrano quattro in più: i decessi, dunque, salgono a 35.400.

I guariti, invece, sono 203.968: significa che altre 182 persone hanno sconfitto il Coronavirus.