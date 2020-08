Una coppia di Napoli che è stata in vacanza per due giorni sull'isola di ventotene al rientro a Napoli ha avuto sintomi ed ai tamponi è risultata positiva.

Immediatamente l'ASL di Napoli dava comunicazione all'amministrazione di Ventotene. Quest'ultima ha proceduto con i tamponi alle persone che avevano avuto contatti con la coppia (tra questi anche il personale dell'albergo dove la coppia aveva alloggiato), tutti negativi.

In via precauzionale sono stati fatti anche i test sierologici anche ad altri che non avevano avuto contatti diretti. Anche questi negativi. Da qui la nota di rassicurazione del sindaco Gerardo Santomauro