Tornano a crescere i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: dopo i 320 casi di ieri, infatti, oggi il ministero della Salute ne ha ufficializzati altri 403. Un dato in crescita, dunque, che porta i casi totali dall'inizio della pandemia a 254.636.

Attualmente, comunque, in Italia ci sono 15.089 persone attualmente positive al Covid-19: anche questo dato è in crescita rispetto ai 14.867 di ieri. Tra chi è ancora affetto dal virus, ci sono 14.188 persone in isolamento domiciliare, mentre 843 individui sono ricoverati con sintomi e 58 pazienti sono in Terapia intensiva.

Cinque, invece, le persone che hanno perso la vita "con" il nuovo Coronavirus: in totale, dunque, le vittime sono diventate 35.405.

Infine, ecco i dati sui guariti:sono 174 in più rispetto a ieri, con il totale di chi ha sconfitto il Covid-19 che sale a 204.142 persone.