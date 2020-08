Quattro nuovi casi di Coronavirus. E' questo il bilancio odierno della pandemia tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia.

A pesare, ancora una volta, sono i rientri dall'estero. Fra i nuovi positivi, infatti, ci sono un ragazzo di 19 anni di rientro dal viaggio studentesco a Corfù, in Grecia, promosso da una nota associazione, ma anche una donna di 28 anni che rientrava da un viaggio in Spagna. In più, si registra anche il caso di una donna di 31 anni.

Con i nuovi positivi, dunque, il totale di chi ha contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia sale a 1.541 persone; di queste, 135 sono decedute, mille sono guarite e 406 quelle attualmente positive.