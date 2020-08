Amara sorpresa per i bagnanti che in questi giorni stanno frequentando le spiagge della Marina di Latina. Qualcuno ha infatti trovato diversi chiodi sulla sabbia, resti evidenti dei falò organizzati nelle notti a cavallo di Ferragosto nonostante i divieti. E non potrebbe essere diversamente visto che i chiodi stessi sono visibilmente anneriti, o meglio bruciacchiati, trovati in un punto dove c'erano diversi tizzoni spenti e residui di un piccolo rogo.

Ovviamente chi ha trovato quella situazione non ha esitato a rimuovere il pericolo e segnalare l'accaduto alle forze di polizia, ma è lecito dubitare della bontà dei lavori di pulizia dell'arenile che in questo caso non sono stati abbastanza efficaci per rimuovere un pericolo del genere.