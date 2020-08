Ancora atti vandalismo a San Felice Circeo. Dopo lo sfregio a diverse automobili parcheggiate tra la piazza Italo Gemini e viale Alcide De Gasperi, cui nei giorni scorsi sono stati danneggiati gli specchietti laterali, ora un altro gesto d'inciviltà. Un'automobile parcheggiata su via Terracina è stata ricoperta di sacchi della spazzatura che erano stati lasciati fuori da un'abitazione, come normalmente avviene per la raccolta differenziata.

Spostato nei pressi della vettura anche un cartello della segnaletica stradale di parcheggio che è stato divelto nelle vicinanze. L'ennesimo atto vandalico in un'estate "di fuoco", soprattutto per il mancato rispetto delle norme anti-covid da parte dei più giovani specie per quanto riguarda assembramenti e mascherine, tanto da portare a controlli extra nelle aree più a rischio e all'emissione di un'ordinanza che impone l'uso dei dispositivi di protezione nel centro storico in orario serale emanata prima del provvedimento del ministro Speranza sull'utilizzo obbligatorio delle mascherine.