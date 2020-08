Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata in via del Lido, all'altezza dell'incrocio con strada Cerreto Alto.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con pattuglie per i rilievi e gestire la viabilità, una moto Suzuki Gsr600 ha urtato contro una Ford Fiesta che la precedeva, entrambe dirette verso il lido. Stando a una prima ricostruzione, l'auto guidata da un giovane stava girando a sinistra all'incrocio: il motociclista che sopraggiungeva avrebbe perso il controllo della moto in frenata scivolando, prima di urtare contro la macchina.

All'arrivo dei soccorritori del servizio 118 il conducente della due ruote era a terra privo di sensi: e stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Durante i rilievi è stato necessario istituire il senso unico alternato con pesanti ripercussioni sul traffico, molto intenso sia in direzione Capoportiere che verso Latina.