È stata deposta una corona di fiori benedetta da don Saul, parroco di Montarelli. L'assistente il 19 agosto 1985 era impegnato in una attività di controllo stradale lungo la via Pontina. Alcuni veicoli rallentarono di colpo portando il conducente di un mezzo pesante a perderne il controllo e a investire il poliziotto che morì sul colpo

A 35 anni di distanza dal tragico incidente in cui Perse la vita l'assistente di polizia stradale Quirino Fontana (aveva 41 anni), il Comando Provinciale ne ha ricordato la memoria con una cerimonia religiosa presso il cimitero di Aprilia a cui hanno preso parte la famiglia, il personale del distaccamento di Aprilia e i colleghi di Latina con il comandante provinciale il dottor Porrone.

