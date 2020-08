Altro caso di Coronavirus a Santi Cosma e Damiano. Si tratta di un giovane asintomatico che nei giorni del 13, 14 e 15 agosto ha frequentato alcuni locali del sud pontino. La Asl ha subito avviato l'indagine epidemiologica per accertare i contatti che il giovane ha avuto.

Il caso di contagio è stato confermato dal sindaco della città dei Santi medici, Franco Taddeo, che ha diffuso un post su Facebook. Ecco le sue parole:

"Il sindaco Invita tutta la cittadinanza, ognuno per le sue attività professionali, commerciali e altro, ad attuare e a far rispettare tutte le disposizioni in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19. Esorta i più giovani a non frequentare luoghi o locali fuori dal nostro Comune, dove non sia evidente il rispetto delle regole di prevenzione anti Covid. E' stato comunicato purtroppo il contagio di un giovane del nostro paese, asintomatico, prontamente isolato e posto sotto controllo del Dipartimento di Prevenzione Sanitario. È iniziata, prontamente, un'indagine epidemiologica, mediante il rilievo di tutti i contatti avuti dal contagiato negli ultimi giorni. I contatti rilevati si stanno sottoponendo a verifica del contagio, mediante tampone. Si tratta gran parte di giovani che nei giorni 13/14/15 hanno frequentato centri di svago fuori dal nostro territorio. Il consiglio per tutte le persone, per bambini, per i giovani e i meno giovani è quello di indossare la mascherina in locali pubblici e in punti di aggregazione e di assembramento. Una raccomandazione particolare da parte del sindaco è rivolta a tutti i giovani: state attenti a frequentare luoghi privi di accorgimenti anti Covid-19, indossate sempre la mascherina e non partecipate a grandi aggregazioni. Per eventuali sviluppi sull'indagine epidemiologica ne daremo tempestiva informazione".