Attimi di paura, attorno alle 15 di oggi (19 agosto 2020), nella zona di Tor San Lorenzo di Ardea: all'interno del camping "Ai Tucul" di via Romagna, infatti, ha preso fuoco - presumibilmente per un corto circuito - un prefabbricato in legno e una grossa nube nera si è levata nel cielo, preoccupando gli abitanti di Ardea, Anzio e Aprilia.

Stando a quanto appreso poco fa, l'incendio è stato domato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo - afferenti alla Compagnia di Anzio guidata dal capitano Giulio Pisani -, che con due estintori presenti in zona hanno collaborato allo spegnimento del fuoco, e all'impegno fattivo di sette squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, i cui uomini si sono attivati anche per evitare che le fiamme si propagassero in altre zone del camping dove, peraltro, erano presenti anche delle bombole.

Le squadre dei pompieri sono partite dai Distaccamenti di Pomezia, Anzio e Marino, ma erano presenti anche il CRRC e il TA 6, che si sono messi a protezione degli altri bungalow adiacenti a quello interessato dall'incendio.

Al momento non risultano persone ferite, ma i danni sono notevoli, soprattutto per quanto riguarda il prefabbricato e ciò che era presente al suo interno.

Sul posto c'erano anche i sanitari del 118 e i volontari della protezione civile, oltre alla polizia locale di Ardea.