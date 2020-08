Nella giornata di oggi si registra un netto aumento dei contagi da Coronavirus in tutta Italia. In sole 24 ore, infatti, il ministero della Salute ha contato 642 nuovi casi di Covid-19, ossia 239 in più di ieri (erano stati 403).

Con il nuovo incremento, dunque, i contagi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 255.278; di questi, 15.360 sono quelli attualmente positivi. Un numero, quest'ultimo, che comprende le 14.428 persone in isolamento domiciliare, le 866 ricoverate in regime ordinario e le 66 in Terapia intensiva.

Sette, invece, sono i decessi registrati oggi: di conseguenza, il totale delle vittime sale a 35.412.

Sul fronte dei guariti, invece, si registra una crescita di 364 persone: i negativizzati, dunque, sono in totale 204.506.

Infine, il dato sui tamponi: ne sono stati eseguiti 71mila in tutta Italia, ossia ventimila in più rispetto a ieri.