Tornano a crescere in modo netto i contagi da Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6. E stavolta il "grosso" dei 14 nuovi casi non arriva dall'estero.

Poco fa, infatti, dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio hanno comunicato che la Asl Roma 6 ha reso noto i numeri odierni dei contagi tra Castelli Romani e litorale a sud della Capitale d'Italia.

Come detto, i nuovi casi sono 14, dieci in più rispetto all'incremento di ieri: tra questi ci sono sei i casi di rientro dalla Sardegna, due da Malta e uno dalla Spagna. In più, ci sono anche altri due contatti di casi positivi già noti e isolati. Una delle persone maltesi risiede a Nettuno: tutta la famiglia è stata posta in isolamento domiciliare preventivo.

E se il dato sui decessi (135 persone) resta fortunatamente sempre fermo, aumenta anche il dato sui guariti: si è toccata quota 1.007, ossia sette persone in più rispetto all'ultima rilevazione.