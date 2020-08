Arriva l'aggiornamento del Comune di Anzio rispetto all'emergenza Coronavirus sul territorio comunale.

Seppure non si faccia cenno a nuovi casi nelle ultime 24 ore, da Villa Sarsina specificano come ci siano attualmente dieci residenti di Anzio positivi al Covid-19: di questi, sette sono in quarantena nelle proprie case, mentre altri tre sono ricoverati in appositi ospedali.

Chiaramente, il dato emerge in base alle comunicazioni della Asl Roma 6, cui il territorio di Anzio fa riferimento.

«La situazione è monitorata costantemente dalla Asl» è stato il commento del sindaco della città, Candido De Angelis.