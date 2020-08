Il fumo, in alcuni momenti, ha invaso anche la Pontina, con inevitabili disagi per la circolazione veicolare.

Sul posto, dunque, si sono portati sia i mezzi da terra che l'elicottero del sistema regionale che, dopo aver caricato l'acqua, ha iniziato dei lanci per scongiurare danni maggiori.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate oggi pomeriggio a Castel Romano, zona di confine fra Roma e Pomezia: in particolare, nel corso della giornata, si è sviluppato un incendio nei pressi di un maneggio e le fiamme hanno ben presto inghiottito la vegetazione presente in zona.

