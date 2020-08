Dalle indagini effettuate sul posto dai militari, si accertava che lo stesso si era propagato a causa di alcuni abbruciamenti di materiale vegetale effettuati all'interno di un uliveto privato. Il proprietario è stato quindi denunciato per incendio colposo.

Giunti su posto l'incendio che aveva interessato una superficie di circa 4.000 metri quadrati risultava già in fase di spegnimento grazie all'intervento delle squadre antincendio.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Priverno, ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione da parte della compagnia di Terracina, sono intervenuti in località Cotinole, nel territorio comunale di Sonnino per la segnalazione di un incendio.

