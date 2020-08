Un terribile incendio si è sviluppato a partire da mezzanotte in via di Valle Caia, al confine tra Ardea e Pomezia (ma nel territorio della prima città), all'interno di un'area industriale. In particolare, a essere devastati dal fuoco sono stati diversi capannoni contenenti degli pneumatici di vario genere. Dunque, il fumo che si è levato dall'area in questione è stato nerissimo e nelle prime ore del mattino l'aria era irrespirabile e il cielo aveva una colorazione scura.

Da Roma i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno inviato otto squadre, fra cui i ragazzi del Distaccamento di Pomezia. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per molte ore e si sta procedendo anche con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il 118. Proprio i militari dell'Arma stanno conducendo le indagini e nel frattempo dal Comune di Pomezia hanno invitato i cittadini a tenere precauzionalmente chiuse le finestre. Sul posto si è portato anche il personale dell'Arpa Lazio.