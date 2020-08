Grave incidente nella tarda mattinata lungo via Fossignano, nel territorio di Aprilia. A scontrarsi un mezzo agricolo e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 50enne, scaraventato a terra a causa dell'impatto. Le sue ferite sono state giudicate tanto gravi dagli operatori del 118 intervenuti sul posto, da richiedere l'intervento di un'eliambulanza per trasferire il ferito in codice rosso presso l'ospedale San Camillo di Roma.

Nel frattempo la Polizia Locale, al lavoro per i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro e le responsabilità, ma anche per rendere possibili i soccorsi e l'atterraggio dell'elicottero, ha disposto la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada che è stata riaperta pochi minuti fa.