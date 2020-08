Il personale sanitario del 118, prontamente accorso sul luogo insieme ad una pattuglia di Carabinieri della locale stazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Esclusa da una prima analisi l'eventualità di un infarto, la salma è stata messa a disposizione degli inquirenti.

Tragedia questa mattina a Ceriara di Sezze. Alle 11:30 C.D.A., 51enne militare in pensione e molto conosciuto nel quartiere, mentre faceva jogging ha accusato un malore e si è accasciato a terra in una zona di campagna, a circa 400 metri da casa. I primi a prestare soccorso all'uomo sono stati i suoi vicini, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

