"Siamo davvero preoccupati per l'incendio divampato nella notte ad Ardea, in un deposito di pneumatici usati. Purtroppo, non è la prima volta che avvengono simili episodi in queste zone. Basti ricordare quanto è successo circa una settimana fa alla Loas di Aprilia, senza dimenticare il disastro di qualche anno fa alla Eco X di Pomezia". Lo dichiarano in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma e la consigliera comunale di Fratelli d'Italia ad Ardea Raffaella Neocliti

Queste sono situazioni che mettono a serio rischio la salute della cittadinanza, e allo stesso tempo creano gravi problemi anche all'agricoltura e all'ambiente. Di fronte a queste realtà, naturalmente ciò che appare evidente è la mancanza di un controllo profondo da parte delle strutture preposte, come la Asl e l'Arpa. Dunque, crediamo che la regione e gli enti competenti debbano attivare tutte le procedure adeguate, sia di prevenzione che di controllo, al fine di mettere in sicurezza questi depositi e tutelare contemporaneamente anche le comunità e i territori".

Devastante incendio a "Punto Gomme": migliaia di pneumatici in fumo 8 ore fa Sono partite le indagini attorno al rogo che ha devastato i seimila metri quadrati dell'area di "Punto Gomme", la rivendita di pneumatici che si trova in via di Valle Caia, ad Ardea, a poca distanza dal confine con Pomezia e con Aprilia. Nello specifico, dopo i lavori di spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Ardea - afferenti alla Compagnia di Anzio guidata dal capitano Giulio Pisani - stanno lavorando per provare a capire l'incendio possa avere una matrice dolosa. Il tutto accompagnato dalla ricerca di possibili inneschi. A prendere fuoco, oltre ai capannoni, sono stati circa 3.000 pneumatici e alcune carcasse d'auto. Nel frattempo, dopo Pomezia anche Nettuno invita i cittadini a tenere chiuse le finestre in via precauzionale e a lavare frutta e verdura prima di consumarle. L'assessore all'Ambiente, Claudio Dell'Uomo, ha anche aggiunto che, al momento, il vento sta spingendo la nube nera lontano dalla città, ma la situazione resterà monitorata costantemente. di: Francesco Marzoli