Nello specifico, le fiamme stanno inghiottendo la vegetazione tra la zona di Monte Difesa e la zona Asprano, nel territorio rocchigiano: delle colonne di fumo bianco, in particolare, stanno caratterizzando l'intera area, con l'incendio ben visibile anche da lontano.

Ancora fiamme sui monti Lepini. Attorno alle 12.40 di oggi, infatti, un nuovo rogo ha interessato le montagne della provincia di Latina, in special modo un'area boschiva al confine fra i Comuni di Roccagorga e Maenza.

