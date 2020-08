"Ieri a Via Ischia a Torvajanica è stata rubata questa bicicletta. Vi prego di segnalarmelo se la vedete in giro".

Si apre così il post di una persona pubblicato nel pomeriggio su alcuni gruppi social in cui si discute di Torvajanica e dintorni. Il motivo: ritrovare una bici che una ragazza aveva ottenuto in regalo per aver concluso con successo lo scorso anno scolastico. Insomma, non un oggetto qualsiasi, ma un qualcosa di "sudato" con le fatiche scolastiche e, probabilmente, tanto desiderato.

"Era la bicicletta di una ragazza, che l'aveva ricevuta come premio per la bellissima pagella - si legge ancora nel post -. Lei è rimasta malissimo e ha pianto molto per il furto subito".

A quanto pare, la bicicletta era assicurata con una catena nel punto in cui era stata lasciata, ma ciò non ha fatto desistere il ladro.