In totale, dunque, i casi dall'inizio della pandemia sono 1.579, di cui 437 sono attualmente positivi. Invariati, invece, i dati sui decessi (135) e sulle guarigioni (1.007).

Gli altri, invece, riguardano quattro casi individuati in accesso al Pronto soccorso e altri quattro localizzati in fase di pre-ospedalizzazione.

Continua a crescere il numero di nuovi positivi al Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale: oggi sono 24, ossia dieci in più rispetto a ieri.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli