Anche oggi, come accaduto ieri, Nettuno registra un nuovo caso di Coronavirus fra i 24 contagi segnalati nel territorio della Asl Roma 6.

In particolare, dopo la signora maltese, oggi si registra il caso di una donna di 47 anni risultata positiva a seguito di un tampone effettuato in fase di pre-ospedalizzazione. "Attualmente - spiegano dal Comune - è stata posta in isolamento domiciliare e sottoposta a un altro tampone di verifica, mentre è in corso l'indagine epidemiologica".

Chiaramente, anche i componenti del nucleo familiare sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa degli esiti dei tamponi.

Con il nuovo contagio, infine, le persone attualmente positive al Covid-19 a Nettuno sono dodici, di cui quattro ricoverate.