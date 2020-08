Oggi, purtroppo, non ci sono regioni Covid Free; quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Veneto con 159, seguita dalla Lombardia con 154 e dal Lazio con 115.

In aumento anche i tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 77.442, per un totale di 7.790.596.

Per quanto concerne i guariti, invece, si registra un incremento di 180 persone, con il totale che raggiunge quota 204.686.

Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, con il totale dei casi dall'inizio della pandemia che sale a 255.516. Di questi, le persone attualmente positive sono 16.014 e tra loro ci sono 15.063 individui in isolamento domiciliare, 883 pazienti ricoverati con sintomi e 68 persone in Terapia intensiva.

Continuano ad aumentare giorno dopo giorno i casi di Coronavirus in Italia: i contagi di oggi sono 845, ossia 203 in più rispetto all'incremento di ieri, quando c'erano stati 642 nuovi positivi.

