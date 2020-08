E' partita da Velletri con un furgone carico di divani, reti e materassi. Una volta arrivata in via San Tommaso D'Aquino, a Cisterna, ha aperto il cassone e ha gettato tutto in strada, nello stesso punto in cui c'erano già molti altri rifiuti. Poi è andata via in tranquillità, pensando di averla fatta franca. E invece c'era l'occhio vigile delle telecamere del Comune, che ha immortalato la scena e ha portato la polizia locale a individuare la donna e a multarla con un verbale da 700 euro, oltre all'obbligo di rimozione dell'immondizia e del ripristino dello stato dei luoghi.

Tutto è avvenuto nella serata del 13 agosto, con le operazioni di scarico e abbandono dei rifiuti che, come detto, sono state riprese dal sistema di videosorveglianza urbana; poi, grazie all'analisi dei filmati, è stata individuata la responsabile del tutto.

"La situazione - si legge in una nota - era già all'attenzione della polizia locale, che ha provveduto a convocare la donna notificando le relative sanzioni amministrative per oltre 700 euro. Poi le è stato notificato anche l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi provvedendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati".

«Il conferimento di rifiuti ingombrati o di materiale vegetale presso i cassonetti - ha sottolineato il comandante della Municipale di Cisterna di Latina, Raoul De Michelis - costituisce una pratica scorretta, il cui costo grava sulle casse comunali oltre a creare un disservizio a residenti che non trovano più spazi utili per il conferimento dei propri rifiuti».