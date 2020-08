La Pro Loco, in accordo con il Comune di Aprilia, ha deciso di annullare definitivamente la rassegna cinematografica "Cinema Sotto le Stelle", che era già stata sospesa temporaneamente il 10 agosto a seguito della presenza della nube tossica causata dall'incendio della Loas Italia.

Ma quella che sembrava una sospensione temporanea (con i film saltati riprogrammati a fine settembre ) si è trasformata in un provvedimento definitivo per l'impennata dei casi di Coronavirus in Italia.

L'amministrazione comunale, dopo l'ultima riunione dei sindaci con la Prefettura, ha così deciso di fermare anzitempo la manifestazione al parco di via dei Mille. Per quest'anno niente più film sotto le stelle per gli appassionati di cinema.