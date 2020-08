Un incidente stradale è avvenuto nella notte in via Massaro, al Lido di Latina, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Aprilia.una moto Honda è entrata in collisione con una utilitaria.

A riportare la peggio il centauro che è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Santa Maria Goretti di Latina, in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. Alla guida della Honda c'era un ragazzo di 25 anni del capoluogo mentre al volante dell'auto una donna. Gli agenti sono rimasti a lungo sul luogo del sinistro e hanno eseguito un sopralluogo per ricostruire nel dettaglio l'incidente stradale-