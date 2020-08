Si tratta di una persona appartenente ad una famiglia legata ad un link di importazione da altra regione, quello del ragazzo rimasto positivo al tampone dopo essere andato in vacanza, in Italia. Un contagio dunque finora esteso a quattro familiari, ad una persona di Formia e ad una di Santi Cosma e Damiano.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli