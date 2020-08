Stava effettuando un volo nella zona del monte Rotondo, in provincia di Pescara, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato.

Parliamo dell'incidente capitato a un 68enne di Pomezia che, nel territorio di Tocco di Casauria, è caduto col parapendio, andando a sbattere contro una parete proprio del monte Rotondo, restando in bilico verso il vuoto.



I fatti sono stati registrati nel tardo pomeriggio di ieri, 20 agosto 2020, e non si esclude che l'incidente possa essere avvenuto per una raffica di vento improvvisa o per una manovra errata del 68enne.

Sta di fatto che, subito dopo l'accaduto, sono stati chiamati i soccorsi, arrivati con un elicottero dei vigili del fuoco e con l'eliambulanza del 118: c'è voluta circa un'ora per trarre in salvo il 68enne pometino e trasportarlo in un vicino ospedale. Qui, i medici del Pronto soccorso gli hanno riscontrato alcune ferite, fra cui un trauma al torace.