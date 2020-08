Quasi 1.000 casi in un giorno. Tornano ad aumentare i casi positivi al Coronavirus in Paese, dove nelle ultime 24 ore sono state individuate 947 persone positive, cento in più rispetto a ieri, quando ne sono state registrate 845. Aumentano anche i decessi, che oggi sono 9, a fronte dei 6 di ieri.

I casi totali arrivano a toccare quota 257.065 in totale, mentre calano i tamponi, che oggi hanno raggiunto la quota 71mila, ben 6mila in meno di ieri.

Le regioni maggiormente colpite sono Lombardia (174 casi), Lazio (137 casi) e Veneto (116).