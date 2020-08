Un importante intervento ha impegnato vigili del fuoco di Roma, sul posto con diverse squadre del Comando Provinciale, e protezione civile Gamma 13 di Pomezia, a ridosso della Pontina per l'incendio divampato nel pomeriggio al chilometro 23, all'altezza di Castel Romano.

La carreggiata della strada, in direzione Roma, è rimasta chiusa per diverse ore, per permettere ai soccorritori di eseguire l'intervento.